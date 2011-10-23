В Москве полиция пресекла акцию представителей сексуальных меньшинств

В Москве сегодня полиция пресекла акцию представителей сексуальных меньшинства у здания Минздравсоцразвития.



Гомосексуалисты были задержаны, поскольку не согласовали свое мероприятие с властями. Геи протестовали против намерения американских властей внести диагноз «Гендерная дисфория» в международный классификатор болезней, который должен быть принят в 2015 году, передает Интерфакс.

Гендерная дисфория – состояние, при котором человек, имеющий ярко выраженные половые признаки, психологически считает себя представителем противоположного пола.