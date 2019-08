Аэропорт столицы Украины попал в пятёрку худших в мире

Cпециализированным порталом The Guide to Sleeping in Airports на основе отчетов составлены рейтинг и антирейтинг аэропортов мира, где пассажиры могут вздремнуть в ожидании задержки рейса.

Пятое место самых неудобных для ожидания полёта аэропортов мира занял украинский столичный международный "Борисполь".

Антирейтинг аэропортов, наихудшим образом оборудованных для отдыха пассажиров, возглавил первый терминал аэропорта Манилы, где можно наблюдать большие очереди, сотрудники берут взятки, а также процветают карманники.

На втором месте оказался парижский "Бове", главной негативной особенностью которого является то, что он не работает круглосуточно.

Третьим в анти-рейтинга стал исландский "Кефлавик", где пассажирам утренних рейсов не разрешается ждать своего самолета ночью в здании транспортного узла. Также в "Кефлавик" всегда холодно.

4-е место занял аэропорт "Карваджио" (Бергамо).



Лучшим аэропортом для сна и проведения времени в ожидании полета является "Чанги" в Сингапуре, которому присуждена "Золотая подушка". Как отмечают специалисты, помимо бесплатного подключения к Сети через Wi-Fi, молитвенных комнат или интернет-кафе, в "Чанги" есть бассейн, спа-центр, игровые помещения, кинотеатр, сады, и так далее.

За "Чаги" следуют международный аэропорт Гонконга, южнокорейский аэропорт "Инчхон", международный аэропорт Куала-Лумпури заключает пятёрку лучших - аэропорт "Схипхол" в Амстердаме.