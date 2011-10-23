Пять континентов будущего зоопарка Петербурга

Строительство нового зоопарка Санкт-Петербурга, о необходимости которого говорилось уже много лет, будет начато в будущем году. В Смольном прошло специальное совещание, на котором рассматривалась подготовка к началу его строительства.

От проекта строительства нового зоопарка городские власти не только не решили отказываться, а наоборот, взяли под контроль проектирование и инженерную подготовку его территорий. «Петербуржцы давно ждут нового зоопарка, - подчеркнул на совещании губернатор города Георгий Полтавченко. – Предлагаю четко скоординировать наши усилия и перейти от разговоров к началу строительства».

А оно может начаться уже в 2012 году. Окончание запланировано на 2014 год. На территории в 288 гектар на пяти искусственно созданных островах-«континентах» появятся тематические экспозиции животных, соответствующие зоне их обитания, в том числе представители африканской, азиатской, таежной и арктической фауны. Всего коллекция зверей и птиц будет состоять из 610 видов. Также на территории зоопарка появится конный клуб и зоотеатр, кафе, помещения для отдыха посетителей и аттракционы для детей. Таким образом, он станет полноценным центром семейного отдыха и досуга.

Ожидается, что новый зоопарк будет принимать до 3 млн посетителей в год, включая жителей нашего города и иностранных туристов. Благодаря оригинальной планировке и богатой коллекции животных этот объект сможет претендовать на звание одной из главных городских достопримечательностей. В ходе его строительства будет предусмотрено благоустройство прилегающих территорий, расширение улично-дорожной сети. В пешеходной доступности будет построена новая станция метро – Шуваловский проспект. Будет создан и благоустроенный парк отдыха для жителей прилегающих районов.