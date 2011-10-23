В Москве будет перекрыта в воскресенье вечером Фрунзенская набережная
23 октября 2011, 10:20 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве сегодня вечером перекроют Фрунзенскую набережную на участке от Андреевского до Крымского моста. Как сообщает столичное управление ГИБДД это связано с проведением Международного фестиваля света.
Движение транспорта на данном участке Фрунзенской набережной будет ограничено с 18.00 до 23.00 часов. Столичная госавтоинспекция призывает водителей заранее выбирать маршруты объезда.
Аргументы.ру сообщали: на Красной площади в пятницу состоялось открытие первого московского международного фестиваля "Круг света".
На выходных праздник пройдет на Красной площади, в парке Горького, на Манежной площади и у гостиницы "Москва".