В Москве будет перекрыта в воскресенье вечером Фрунзенская набережная

В Москве сегодня вечером перекроют Фрунзенскую набережную на участке от Андреевского до Крымского моста. Как сообщает столичное управление ГИБДД это связано с проведением Международного фестиваля света.

Движение транспорта на данном участке Фрунзенской набережной будет ограничено с 18.00 до 23.00 часов. Столичная госавтоинспекция призывает водителей заранее выбирать маршруты объезда.

Аргументы.ру сообщали: на Красной площади в пятницу состоялось открытие первого московского международного фестиваля "Круг света".

На выходных праздник пройдет на Красной площади, в парке Горького, на Манежной площади и у гостиницы "Москва".