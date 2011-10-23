Защитники Химкинского леса планируют провести в воскресенье митинг

Защитники подмосковных лесов планируют провести в воскресенье митинг против прокладывания участка автотрассы Москва-Петербург через Химкинскую дубраву. Лидер движения "В защиту Химкинского леса" Евгения Чирикова сообщила, что экологи согласовали с властями Химок проведение 23 октября митинга в Парке Толстого, передает Интерфакс.

Ожидается, что на акцию соберется около 500 человек. По словам Чириковой, на этот митинг придут представители различных общественных групп, выступающих против вырубки зеленых массивов в различных частях Московской области. Среди них и защитники Левобережной дубравы, и парка Дубки, и Новокуркинской зеленой зоны. Защитники Химкинского леса намерены поднять на митинге вопрос противодействия прокладыванию участка автотрассы Москва-Санкт-Петербург через Химкинскую дубраву. По данным московских экологов, строители подошли к уникальной дубраве, которую экологи оценивают как практически не возобновляемую. "Рядом с дубравой проходит газопровод высокого давления. Мы опасаемся, что после прокладки трассы он может представлять угрозу для автомобилистов", - отметила Чирикова.