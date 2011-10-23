В России полиция может отказаться от понятых

В России могут отменить систему понятых свидетелей. Сами полицейские накануне на совещании в Твери предложили заменить работу понятых, привлекаемых следствием для фиксации фактов, технической фиксацией. Президент РФ Дмитрий Медведев накануне провел совещание с руководящим составом МВД, на котором обсуждались текущая ситуация и дальнейшие шаги по реформированию полиции.

Глава государства, юрист по образованию, заявил, что институт понятых сложился, когда не было других способов фиксации доказательств. Но теперь, с учетом мирового опыта, эту систему можно скорректировать. Дмитрий Медведев подчеркнул, что необходимо определить категории дел, где присутствие понятых не требуется, а где оно должно быть сохранено.

Президент РФ также заявил, что в нашей стране должны работать добровольные помощники полицейских, как в советское время дружинники и предложил продумать этот вопрос.

Медведев потребовал от губернаторов более внимательного отношения к проблемам и нуждам сотрудников органов внутренних дел. Глава государства считает, что местные власти должны "помогать в размещении самих ОВД".

Президент Медведев также выступил за ротацию кадров как в руководстве регионов, так и в органах внутренних дел. На встрече с руководством МВД в Твери Медведев заверил министерское начальство, что обязательства по формированию социального пакета государство выполнит в полном объеме.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что нисколько не жалеет о начале реформы МВД.