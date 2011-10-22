Стив Джобс планировал произвести революцию в индустрии телевидения

Стив Джобс мечтал выпустить устройство, которое изменит телевидение так же, как iPod изменил индустрию звукозаписи, свидетельствуют выдержки из первой официальной биографии основателя Apple.

Книгу, которую написал Уолтер Айзексон, уже цитируют СМИ, получившие книгу до начала ее продаж 24 октября.

Айзексон пишет о желании Джобса выпустить телевизор, который станет частью экосистемы Apple, отмечает The Washington Post.

"Я хочу создать телевизор, которым будет удивительно легко пользоваться. Он будет синхронизироваться с iCloud и обладать столь простым интерфейсом, какой вы только можете представить", - заявлял основатель Apple.

"Облачный" сервис iCloud был официально запущен 12 октября. Среди прочих функций эта служба позволяет владельцу устройств Apple получить доступ к любому ранее купленному в интернет-магазине iTunes Store контенту. Таким образом, согласно идее Джобса, купив фильм и начав смотреть его на планшете iPad, пользователю не потребуется совершать дополнительные действия, что продолжить просмотр на большом экране.