Покупателям жилья в США сенаторы обещают трёхлетнюю визу

Американские сенаторы - противники программ президента США Барака Обамы по обложению дополнительным налогом миллионеров - предложили альтернативный вариант пополнения казны, причём, межпартийный.

Бремя пополнения бюджета демо-республиканский дуэт сенаторов решил вместо американских толстосумов, переложить на иностранных.

В Верхнюю палату Конгресса Соединённых штатов вносится законопроект, предусматривающий выдачу трёхлетних виз иностранцам, которые потратят на жилую недвижимость в стране как минимум $500 тысяч, сообщил на своём сайте сенатор-республиканец Майк Ли, который вместе с сенатором-демократом Чарльзом Шумером разработал законопроект.

Человек, который будет участвовать в этой программе, должен потратить, как минимум $250 тысяч, на покупку жилья, где он будет проживать минимум 180 дней в году, выплачивая при этом налоги в США.

Как подчеркнул Шумер, это поможет сбалансировать рынок, на котором предложение сейчас значительно превышает спрос.

Кризис на рынке жилья в США оказал сильное негативное влияние на состояние всей экономики. По оценкам экспертов, к 2006 году на этом рынке образовался пузырь, затем цены на недвижимость начали падать и, возможно, не достигли минимума до сих пор.