В центральном индийском штате Махараштра в субботу состоялась церемония, на которой более двухсот девушек, названных при рождении именем Накуша ("Нежеланная"), получили новые, благозвучные имена.

Местное правительство заявило, что будет беспощадно бороться с негативным отношением родителей к появлению на свет девочек.

В Индии рождение ребенка женского пола часто считается бременем для семьи, особенно в сельской местности: по традиции, родители должны выкладывать немалые деньги на приданое, когда дочь собирается замуж.

Из-за того, что многие семьи предпочитают иметь мальчиков, в Индии резко увеличилось число абортов.

По статистике, сейчас в стране новорожденных мужского пола гораздо больше, чем женского - причем как в сельских, так и в городских районах.

Эта проблема в отдельных районах выливается в кражи женщин и насильственную полиандрию в рамках одной семьи. Потому что женщин элементарно не хватает.