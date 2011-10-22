У Индии все дочери "желанны"
22 октября 2011, 20:31 [ «Аргументы Недели» ]
В центральном индийском штате Махараштра в субботу состоялась церемония, на которой более двухсот девушек, названных при рождении именем Накуша ("Нежеланная"), получили новые, благозвучные имена.
Местное правительство заявило, что будет беспощадно бороться с негативным отношением родителей к появлению на свет девочек.
В Индии рождение ребенка женского пола часто считается бременем для семьи, особенно в сельской местности: по традиции, родители должны выкладывать немалые деньги на приданое, когда дочь собирается замуж.
Из-за того, что многие семьи предпочитают иметь мальчиков, в Индии резко увеличилось число абортов.
По статистике, сейчас в стране новорожденных мужского пола гораздо больше, чем женского - причем как в сельских, так и в городских районах.
Эта проблема в отдельных районах выливается в кражи женщин и насильственную полиандрию в рамках одной семьи. Потому что женщин элементарно не хватает.