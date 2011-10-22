Старейшины родного племени Муамара Каддафи просят передать им его тело

Старейшины Казазафа, родного племени Муамара Каддафи, обратились к Переходному национальному совету Ливии с просьбой передать им тела бывшего руководителя ливийской Джамахирии и его сына Муатасима для погребения в Сирте.

Как передаёт телеканал "Аль-Арабия", в обнародованном заявлении шейхов племени говорится: "Мы, шейхи и представители племени аль-Казазафа, проживающие в Ливии и за рубежом, просим передать нам тела наших сыновей - лидера Муамара Каддафи и его сына - для захоронения на родине в Сирте в соответствии с традициями ислама и нормами общечеловеческой морали". Они призвали ПНС Ливии ответить на это законное требование.

Ранее сообщалось, что тысячи жителей Мисураты выстраиваются в очереди в районе старого рынка Сук ат-Тавасна, чтобы поглазеть на тело Муамара Каддафи, обретшего временное пристанище в одной из холодильных камер торгового центра, и даже сфотографироваться рядом с ним. Отметим, по исламским традициям умершего следует похоронить в день смерти, либо на следующий день до заката солнца.



Именно поэтому в большинстве арабских стран морги как явление отсутствуют. По-прежнему остается открытым вопрос о дате захоронения опального полковника. В рядах ПНС нет единого мнения о том, что "делать с трупом Муамара Каддафи" и где его хоронить, передает Радио "Маяк". Накануне сообщалось, что Переходный национальный совет принял решение не объявлять, где именно это произойдет – чтобы избежать паломничества поклонников бывшего лидера Джамахирии.