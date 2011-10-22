Юбилейный парад старинных троллейбусов на Невском проспекте

Сегодня в Санкт-Петербурге отмечали необычный праздник - День троллейбуса. Именно в этот день, 21 октября 1936 года, на улицах города появился первый троллейбус, а к концу года их уже было 19, и по статистике, троллейбусами ежедневно пользовались 15 тысяч ленинградцев. Первая группа водителей троллейбуса в начале 1936 года стажировалась в Москве, где уже было троллейбусное движение. В Ленинграде в водителей троллейбуса набирали лучших вагоновожатых трамваев и шоферов. В специальном Учебном комбинате их обучали особенностям управления новой техникой.

Спустя 75 лет ретро троллейбусы сегодня утром появились на площади Александра Невского, которая когда-то называлась Красной. И сразу же вокруг этих машин стали собираться толпы горожан: «А прокатиться можно?». Желающих даже не отпугивало то, что троллейбусы отправятся в парадный рейс через час, петербуржцы спешили занять места и терпеливо ждали. Еще бы, прокатиться на том троллейбусе, на котором когда-то ездили наши прадедушки и прабабушки, можно было только сегодня, в день 75-летия этого вида городского транспорта. А самый старый из них был когда-то найден на дачном участке, где он был приспособлен под бытовку. Годы ушли на то, чтобы из буквально скелета мастера воссоздали действующую машину.

Юбилейный маршрут, как и 75 лет назад, был без изменений : от Красной площади по Невскому проспекту до Площади труда. По мнению сегодняшних водителей, историческими машинами управлять было не легко.

О 75-летии городского троллейбуса петербуржцам напоминают в эти дни и празднично раскрашенные современные троллейбусы, которые можно увидеть на главных магистралях города.