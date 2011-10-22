Медведев: бюджет МВД РФ на 2012 г увеличен более чем вдвое - до 1,103 трлн. руб.

Президент РФ Дмитрий Медведев на встрече с руководством МВД в Твери заверил министерское начальство, что обязательства по формированию социального пакета государство выполнит в полном объеме.

По словам главы государства, бюджет МВД России на 2012 год увеличен более чем вдвое - с 536,4 миллиарда рублей до 1,103 триллиона рублей. Дмитрий Медведев подчеркнул: "Обязательства по формированию социального пакета государство выполнит в полном объеме. Хочу сказать об этом лично, потому что периодически идут разговоры, что это урежут, другое урежут, что-то отменят. Но этого не будет. Если кому-то кажется это неправильным, то он должен работать в других местах".



"Это беспрецедентное увеличение", - добавил Дмитрий Медведев, уточнив, что уже с января денежное довольствие сотрудников полиции вырастет в среднем в два раза, а пенсии - в 1,5-1,8 раза.

Каждый пятый сотрудник уже сокращен в системе МВД РФ. По словам Медведева, новых сокращений в ближайшее время не будет.



Медведев на встрече с полицейскими в Твери потребовал от реформированного МВД активнее бороться с коррупцией, а особенно в сфере ЖКХ. Глава государства напомнил, что ранее поручил проверить систему ЖКХ, как работают управляющие компании и каким образом используются средства граждан.

Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о Дне сотрудника органов внутренних дел, который, как и День милиции с советских времён, будет отмечаться 10 ноября.

"АН" писали: Бюджет РФ на 2012–2014 гг. одобрен правительством и поступил в Госдуму.

