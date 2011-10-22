Митинг националистов в Москве прошел без происшествий

Митинг националистов в Москве в субботу, 22 октября, обошелся без происшествий. На санкционированный властями митинг у Болотной площади собралось, по разным данным, от 300 до 350 человек.

В основном это были представители различных националистических организаций – русского общественного движения, ДПНИ, национального союза и других. Среди выступавших были не только националисты – одним из них стал Алексей Навальный. Он говорил, что малое количество участников – не так страшно, передает "Эхо Москвы". Митинг начался на 40 минут позже – участники никак не подходили. Но организаторы винили в позднем начале полицию, огородившую почти весь сквер у Болотной площади. Лидеры националистов, Владимир Тор, Александр Белов и Константин Крылов призывали прекратить давать деньги кавказским республикам в ущерб, как они говорили, русским регионам. Одни считали, что эти республики надо отделять, другие – что эти регионы должны, напротив, кормить остальных. Лидер Демократического выбора Владимир Милов, в недавнем прошлом сопредседатель движения Парнас, приводил цифры, подтверждающие тезисы остальных участников.



Среди заявленных лозунгов были и посвященные Единой России.