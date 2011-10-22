Медведев назначил дату профессионального праздника российских полицейских

Президент России Дмитрий Медведев в субботу подписал указ о Дне сотрудника органов внутренних дел, который, как и День милиции с советских времён, будет отмечаться 10 ноября.

"Хочу сообщить, что подписал указ о Дне сотрудника органов внутренних дел. И с учетом традиций, которые в нашей стране сформировались, он будет ежегодно отмечаться, как и раньше, 10 ноября", - сказал Медведев на встрече с руководством МВД.

Глава государства выразил надежду, что сотрудники МВД встретят свой профессиональный праздник уже с новыми результатами по службе и хорошим настроением.