Дмитрий Медведев поручил МВД активнее бороться с коррупцией в сфере ЖКХ

Президент РФ Дмитрий Медведев на встрече с полицейскими в Твери потребовал от реформированного МВД активнее бороться с коррупцией, а особенно в сфере ЖКХ. Глава государства напомнил, что ранее поручил проверить систему ЖКХ, как работают управляющие компании и каким образом используются средства граждан.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что расследование по делам должно быть доведено до конца. Особо глава государства отметил, что в 2010 году преступлений в этой сфере зафиксировано не было. А после поручений, которые дали на высшем уровне, зарегистрировали сразу 72 нарушения в сфере ЖКХ.

"Нужно не только наказывать нарушителей, но и помогать отслеживать эффективность использования бюджетных средств. Это касается всех проектов в сфере модернизации и других сфер. Борьба с коррупцией остается одной из центральных задач для Министерства внутренних дел", — передает слова Дмитрия Медведева РИА Новости. По мнению президента, проблемы в сфере ЖКХ появляются не только из-за износа инфраструктурного парка, но и из-за хищений в этой сфере. Медведев отметил, что в Твери также существуют проблемы в сфере ЖКХ.