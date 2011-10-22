После видео на YouTube уволен полицейский, матом отчитывавший подчиненных

В Омске начальник местного УВД Юрий Томчак уволил заместителя командира роты ДПС, после того как в Интернет попало видео, на котором полицейский начальник матом ругал подчиненных.

На YouTube было размещено видео, записанное на совещании в региональном ГИБДД, во время которого заместитель командира роты ДПС отчитывал подчиненных, используя ненормативную лексику.

По результатам проверки принято решение об увольнении этого начальника за грубое нарушение служебной дисциплины и совершение поступка, порочащего честь сотрудника полиции. Кроме того, утверждены выводы о применении мер дисциплинарного характера в отношении руководителей, не обеспечивших надлежащий контроль за деятельностью подчиненных.

Напомним, видео с совещания, в ходе которого полицейский начальник использовал нецензурные выражения, появилось на YouTube в начале октября.

Проверку данного факта проводила спецкомиссия.