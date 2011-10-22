Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко взял под контроль строительство стадиона для футбольного клубы "Зенит".

В своем блоге в Твиттере, отвечая на вопрос одного из своих читателей, попросившего взять под контроль ситуацию со строительством арены, петербуржский губернатор ответил: "Уже взял, есть проблемы, но работы ведутся, достраивать будем".

"ФК" Зенит (Санкт-Петербург - чемпион России по футболу. Три дня назад в Донецке встречались чемпион Украины "Шахтер" и чемпион России "Зенит". Счет матча - 2:2.

В другом матче группы G "Порто" на своем поле сенсационно сыграл вничью с кипрским "АПОЭЛем" - 1:1

"Зенит" набрал 4 очка и идет на втором месте в группе, опережая "Порто" за счет приемущества в личных встречах.