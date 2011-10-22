В Беларуси вице-премьер предложил изымать у пьяных водителей машины насовсем

Заместитель главы кабинета министров Белоруссии Анатолий Тозик предложил в Национальном собрании накануне отбирать у водителей, пойманных в состоянии алкогольного опьянения за рулём, отбирать насовсем автомобили.



"Необходимо на законодательном уровне обеспечить возмещение всех затрат на лечение болезней, связанных со злоупотреблением алкоголем, за счет самих пьяных. А водители, задержанные пьяными за рулём, должны лишаться водительских прав пожизненно, автомобиль – изыматься в доход государства вне зависимости от того, кому принадлежит – самому водителю, его родственнику или другу", — заявил Тозик.

С 1 января в Белоруссии задержали более 30 тыс. водителей в состоянии алкогольного опьянения, причем 3 тыс. – не впервые, заметил он. Более 25% вызовов скорой медпомощи осуществляется именно из-за алкогольного или наркотического опьянения граждан, добавил чиновник.

В связи с этим в скором времени на рассмотрение Палаты представителей будет внесен законопроект, касающихся новых методов борьбы с пьянством.

Белорусы покупают всё больше водки: за первые восемь месяцев 2011 года её продали 7,81 млн дал в натуральном выражении – на 14,8% больше, чем за январь-август 2010 года. Вместе с тем в стране неуклонно растет число больных алкоголизмом, сообщает БелаПАН.