Националисты проводят в субботу митинги в нескольких городах России

В нескольких городах России в субботу, 22 октября, националисты проводят митинги под лозунгами "Хватит кормить Кавказ!" и "Долой партию жуликов и воров!" Участники кампании требуют от властей прекратить непропорциональные, по их мнению, дотации северокавказским республикам России.

Митинги проходят в рамках объявленной националистами в сентябре гражданской кампании "Хватит кормить Кавказ".



Московские власти разрешили провести акцию на Болотной площади в центре столицы в 14.00. Манифестанты с флагами и плакатами, призывающими пересмотреть политику в отношении кавказских республик. Ожидалось около 2 тысяч участников. Площадь по периметру огорожена, рядом дежурили сотрудники полиции и спецподразделений. К Болотной площади прибыло несколько десятков скорой помощи.



Националисты пообещали также провести митинги в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Томске, Туле, Ставрополе и других городах.