Софи Лорен и губернатор Кузбасса Аман Тулеев обменялись подарками

Легендарная актриса Софи Лорен приехала в Кемеровскую область для участие в благотворительном концерте в поддержку больных детей. Софи Лорен в ходе благотворительной поездки в рамках "Года Италии в России" встретилась с губернатором Кузбасса Аманом Тулеевым.

Глава региона преподнес мировой звезде подарки - кедровые орехи, таёжный мёд, а также соболиную накидку ручной работы с подкладкой из натурального шелка. По словам Тулеева, такая красивая женщина должна быть окружена красивыми вещами, сообщает ИА Новости Кузбасса.

После таких подарок Софи Лорен на память о встрече с губернатором отдала Аману Тулееву собственную красную сумку с сердечком. Губернатор рассказал актрисе о труде горняков. Софи Лорен согласилась приехать на празднование Дня шахтера-2012 вместе со старшим сыном - руководителем оркестром. Планируется, что сын актрисы проедет по шахтерским городам с концертами классической музыки.

За большой личный вклад в укрепление дружественных отношений между Италией и Кузбассом и благотворительность Аман Тулеев наградил Софи Лорен высшей наградой региона - орденом "Ключ дружбы".