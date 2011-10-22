В Украине Конституционный суд развалил дело против Кучмы

Конституционный суд Украины накануне заявил о невозможности основывать обвинения на доказательствах, полученных незаконным путем. Такое решение может развалить дело против экс-президента Леонида Кучмы.

Доказательная база уголовного дела против Кучмы основывается на записях, якобы сделанных экс-майором госохраны Николаем Мельниченко.

В июле 2011 года Служба безопасности Украины обратилась в КС с просьбой растолковать положение части третей статьи 62 Конституции, касающееся невозможности использования в качестве доказательств фактов, установленных с нарушением законодательства. Поводом для обращения стало то, что доказательства в деле против Кучмы основаны на записях Мельниченко, которые он не был уполномочен осуществлять.

"Признаваться допустимыми и использоваться как доказательства в уголовном деле могут только такие фактические данные, которые получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства", - говорится в сообщении пресс-службы КС.

Генпрокуратура Украины весной текущего года возбудила уголовное дело и предъявила обвинение Кучме в превышении власти и служебных полномочий, которое привело к убийству оппозиционного журналиста Георгия Гонгадзе в 2000 году. После убийства журналиста были обнародованы записи, якобы сделанные Мельниченко в кабинете экс-президента, на записи голос, похожий на голос Кучмы, отдает распоряжение "разобраться" с Гонгадзе.