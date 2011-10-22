Супружеская пара невыясненного пока гражданства, задержанная в Германии по подозрению в шпионаже в пользу России, контактировала со скандально известной русской разведчицей Анной Чапман, сообщает в субботу издание Focus.

После объединения Германии это первый случай задержания подозреваемых в шпионаже в пользу России.

Свою деятельность задержанные начали еще в период существования КГБ, лет 20 назад, полагают следователи. Предполагается, что речь идет о промышленном шпионаже.

Представители Федерального ведомства по уголовным делам (ВКА) задержали мужчину и женщину в городах Марбурге в федеральной земле Гессен и Балингене в Баден-Вюртемберге. Задержанные имеют австрийские паспорта и въехали на территории Германии через Мексику в 1990 году.

Фальшивые австрийские паспорта подозреваемым выдал один австрийский госслужащий.

Как сообщает издание, женщину задержали в тот момент, когда она "принимала зашифрованное радиосообщение". Обоих супругов подозревают в работе на Службу внешней разведки РФ (СВР).

Пара стала объектом внимания германских спецслужб, после того как в прошлом году ФБР раскрыло в США сеть агентов российских разведывательных служб, в том числе, Анну Чапман. Согласно информации издания, пара поддерживала с Чапман постоянный контакт.





Напомним, Анну Чапман и еще девять российских разведчиков арестовали в США в июне 2010 года, они признали свою вину. Выдавший их предатель умер, подавившись куском мяса. В начале июля их обменяли в венском аэропорту на четверых других россиян, осужденных ранее в РФ за шпионаж и выданных теперь Западу - ученого Игоря Сутягина, Геннадия Василенко, Сергея Скрипаля и Александра Запорожского.

Летом этого года Анну Чапман сделали главным редактором газеты об индустрии венчурныхинвестиций Venture Business News. А ранее, весной она попала в ежегодный рейтинг мужского журнала Maxim «Hot100», собравшего самых желанных звёзд планеты.