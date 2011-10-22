В центре Калининграда проходит несанкционированный митинг против военной реформы

В центре Калининграда проходит митинг протеста против военной реформы и плохого пенсионного обеспечения бывших военнослужащих. Организаторы несанкционированного мероприятия - Союз советских офицеров и КПРФ.



Участники акции требуют отставки министра обороны РФ и отмены проводимой военной реформы. На площади Василевского собралось около 300 человек, при этом организаторы акции заявляют о 2,5 тыс. участников, передает "Интерфакс". Митинг проходит спокойно.