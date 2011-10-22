Против Дмитрия Демушкина возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении одного из лидеров движения "Русские" Дмитрия Демушкина. В отношении Демушкина возбуждено дело по пункту "а" ч.2 ст.282 УК РФ.



Демушкина подозревают в возбуждении национальной ненависти и вражды. По данным СК РФ, 17 октября 2011 года в интервью одному из информационных агентств Дмитрий Демушкин высказывал идеи о признании превосходства русской нации над другими. Также обвиняемый призывал к беспорядкам и высказывал угрозы применения насилия в отношении лиц, которые будут воспрепятствовать установлению идеологии русского превосходства.