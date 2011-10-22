У Новодевичьего для стоящих в очереди к Поясу Богородицы открыли полевую кухню

Питерское отделение "Единой России" организовало работу полевой кухни для всех, кто в эти дни стоит в очереди на Московском проспекте, чтобы прикоснуться к поясу Пресвятой Богородицы. Верующим раздают бесплатно горячий сладкий чай и кашу.

Очередь к Поясу Богородицы растянулась на несколько километров. Полевая кухня работает с 13.00 МСК у стен Новодевичьего монастыря. Волонтеры раздают петербуржцам горячую пищу, которая поможет в холодный день поддержать силы и дождаться своей очереди, чтобы приложиться к ковчегу с поясом.

По преданию, Пояс Пресвятой Богородицы приносит семейное счастье, помогает избавиться от бесплодия, благополучно выносить и родить ребенка. Святыня впервые за всю историю покинула стены Ватопедского монастыря на горе Афон, куда закрыт доступ женщинам. Именно поэтому среди петербургских паломников так много представительниц слабого пола.

Напомним, Пояс Божьей Матери пробудет в городе до 24 октября. Затем святыню доставят в Екатеринбург. После этого она продолжит путь по другим российским городам: Норильск, Владивосток, Красноярск, Нижний Новгород, Дивеево, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Москва. 23 ноября вернется в Афон.