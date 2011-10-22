Дмитрий Медведев поблагодарил студентов журфака МГУ за гостеприимство

Президент России Дмитрий Медведев поблагодарил студентов факультета журналистики МГУ за гостеприимство. Глава государства разместил сообщение на своей странице в социальной сети Facebook.



Тех, кто решил провести в МГУ субботник, Медведев назвал молодцами. "На журфаке было интересно и весело. Спасибо за гостеприимство. Как-нибудь еще заеду", - такая запись Медведева появилась на его страничке в Facebook. "А студенты некоторые - просто молодцы: собираются на субботник, прибраться на факультете. Сердце радуется", - написал Медведев, пожелав всем спокойной ночи.