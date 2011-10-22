300 тысяч православных за день поклонились поясу Богородицы в Питере (видео)

Тысячи петербуржцев и жителей других городов с раннего утра выстраиваются в очередь к Новодевичьему монастырю, чтобы приложиться к поясу Богородицы. К вечеру насчитывалось не менее 300 тыс. желающих поклониться святыне.

Очередь длиной около 1 километра протянулась с двух сторон в направлении обители от станций метро "Фрунзенская" и "Московские ворота". Людские потоки, основную часть которых составляют женщины, сливаются воедино на входе в монастырский двор, сообщает "Интерфакс".

Несмотря на то, что верующие движутся исключительно по тротуару, на Московском проспекте скопилась пробка, так как вдоль маршрута паломников стоят полицейские автомобили, и это сужает проезжую часть.

Расчет, по сведениям полиции, был на гораздо меньшее количество людей, однако к монастырю постоянно подъезжают новые автобусы из других регионов. Очередь движется крайне медленно — многие желают не просто увидеть святыню, но и совершить длительные молитвы.

Напомним, что православная святыня - пояс Божьей Матери из Ватопедского монастыря на Афоне - доставлена для поклонения в Россию в четверг.

Пояс Богородицы будет находиться в Санкт-Петербурге 20-24 октября, Екатеринбурге - 24-27 октября, Норильске - 27-29 октября, Владивостоке - 29 октября - 1 ноября, Красноярске - 1-4 ноября, Дивееве - 4-7 ноября, Саранске - 7-10 ноября, Самаре - 10-13 ноября, Ростове-на-Дону - 13-16 ноября, Калининграде - 16-19 ноября и Москве - 19-23 ноября.