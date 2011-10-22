Минприроды РФ обнародовало планы по разработке континентального шельфа до 2030г.

Минприроды разработало проект программы разведки континентального шельфа России на период 2012-2030 гг. В результате её реализации будет закреплено конкурентное преимущество страны на мировом рынке углеводородов.

Развитие национальной экономики, энергетической и социальной сфер Российской Федерации будет обеспечено за счет выхода к 2030 году на уровень добычи на шельфе 40-80 млн тонн нефти и 190-210 млрд кубометров газа в год. Это 8-16% нынешнего уровня добычи нефти и 32-35% добычи газа в России, заявили накануне разработчики на сайте ведомства.

Документ уже направлен на согласование другим ведомствам - Минэнерго, Минпромторгу и Минэкономразвития. Кроме того, 17 ноября его планируется рассмотреть на заседании президиума правительства.



Программа направлена на повышение геологической изученности континентального шельфа, формирование инфраструктуры с целью замещения выбывающих из освоения объектов недропользования, развитие пионерных проектов, находящихся на территории Российской Федерации.

В тексте проекта рассмотрены инерционный и инновационный варианты изучения и освоения ресурсов недр континентального шельфа Российской Федерации.

Инерционный вариант предполагает сохранение действующей системы нормативного регулирования и государственного управления отношениями недропользования. Инновационный вариант предусматривает допуск широкого круга лиц к проведению работ по изучению и освоению шельфа, включая этап регионального геологического изучения, а также меры экономического стимулирования реализации проектов на шельфе.