В центре Москвы в субботу пройдет митинг на Пушкинской площади. Акцию под названием "Поставь крест на этой власти" проведет незарегистрированная партия народной свободы (ПАРНАС).



Как сообщил сопредседатель ПАРНАСа Владимир Рыжков, партия совместно с рядом общественных организаций намерена дать "рекомендации гражданам, как поступить им в день выборов в Государственную думу". Активисты будут "призывать граждан обязательно прийти на свои избирательные участки и проголосовать против всех партий, допущенных к парламентским выборам", - цитирует Рыжкова Интерфакс.