Facebook оштрафуют на €100000 за хранение удаленных пользователями данных

Социальной сети Facebook грозит штраф в размере 100 тысяч евро за хранение личных данных пользователей, которые те удаляли со своих страниц. Деятельность соцсети проверит ирландский уполномоченный по защите данных.

Поводом для проверки стали 22 жалобы от австрийских студентов-юристов. Один из них обнаружил, что социальная сеть хранила более тысячи страниц с его личной информацией, большую часть которой он удалял, сообщает Guardian.

Жалобы будут рассматриваться в Ирландии, поскольку там находится европейский филиал Facebook.