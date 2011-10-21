Ливия грозит разорвать контракт с "Газпромом"."Они должны были выполнять свои обязательства, и мы хотим узнать, почему они не выполнили их", – заявил в пятницу председатель Национальной нефтяной корпорации Нури Беруан.

Национальная нефтяная корпорация Ливии назвала провалом "Газпрома" неисполнение обязательств по оплате обучения ливийских студентов и пригласила представителей компании в Триполи, чтобы обсудить этот вопрос и, возможно, пересмотреть контракт с компанией, заключенный еще во времена правления Муамара Каддафи, сообщает агентство Reuters.



Встречу, первоначально запланированную на четверг, пришлось отменить, так как полеты над Триполи были приостановлены из-за стрельбы в воздух повстанцами, празднующими гибель Каддафи.

По данным Национальной нефтяной корпорации (ННК), "Газпром" должен был оплачивать обучение около 60 ливийских студентов, однако "плюнул на это", и оставил их без средств в середине учебного года. Эта группа студентов составляет около трети от общего числа претендентов, планирующих работу в нефтяном секторе, которые проходят обучение в рамках соглашения с рядом нефтяных компаний.

В "Газпроме" от комментариев отказались.