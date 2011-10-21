Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов. "За" проголосовала фракция "Единая Россия", а оппозиционные фракции – КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" –против.

За законопроект проголосовали 314 депутатов, против – 87, воздержались 2.

Законопроект предусматривает утверждение основных характеристик федерального бюджета на ближайшие три года.

"Аргументы недели" подробно анализировали проект бюджета.

Доходы бюджета в 2012 году должны составить 11,78 трлн рублей, расходы – 12,66 трлн рублей, дефицит – 0,88 трлн рублей. Проект бюджета рассчитан исходя из цены на нефть марки Urals в 2012 году в размере $100 за баррель, объема ВВП – 58,683 трлн рубей и уровня инфляции, не превышающего 6%.

Ранее в пятницу президент Дмитрий Медведев раскритиковал партии, которые не голосуют за бюджет.

Выступая на видеоконференции с региональными штабами "Единой России", Медведев раскритиковал оппозиционные партии, выступающие против принятия проекта бюджета на 2012 год и плановый период 2013–2014 годов.

Оппозиция не вняла.