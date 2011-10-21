Госдума приняла бюджет на 3 года в 1-м чтении, "за" была только "ЕР"
21 октября 2011, 22:30 [ «Аргументы Недели» ]
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов. "За" проголосовала фракция "Единая Россия", а оппозиционные фракции – КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" –против.
За законопроект проголосовали 314 депутатов, против – 87, воздержались 2.
Законопроект предусматривает утверждение основных характеристик федерального бюджета на ближайшие три года.
"Аргументы недели" подробно анализировали проект бюджета.
Доходы бюджета в 2012 году должны составить 11,78 трлн рублей, расходы – 12,66 трлн рублей, дефицит – 0,88 трлн рублей. Проект бюджета рассчитан исходя из цены на нефть марки Urals в 2012 году в размере $100 за баррель, объема ВВП – 58,683 трлн рубей и уровня инфляции, не превышающего 6%.
Ранее в пятницу президент Дмитрий Медведев раскритиковал партии, которые не голосуют за бюджет.
Выступая на видеоконференции с региональными штабами "Единой России", Медведев раскритиковал оппозиционные партии, выступающие против принятия проекта бюджета на 2012 год и плановый период 2013–2014 годов.
Оппозиция не вняла.