Большой театр не продаёт билеты на 28 октября по цене 90000-2000000 рублей

Большой театр не имеет никакого отношения к появившимся в продаже билетам на торжественное открытие после реконструкции исторической сцены ГАБТа 28 октября, заявили в пресс-службе театра в пятницу.

"Мы не можем продавать билеты на мероприятие, на которое приглашаем гостей не мы", - заявила в пятницу сотрудник пресс-службы ГАБТа Елена Тимощенко, сообщает Интерфакс.

Ранее в блогах была распространена информация о том, что билеты на гала-концерт в честь открытия после реконструкции исторической сцены Большого театра появились в ограниченной продаже. Цены колеблются от 90 тыс. рублей (балкон 4-го яруса) до 2 млн рублей (первые ряды партера).

В кассах Большого театра информацию о поступлении билетов в продажу также опровергли.