Кинорежиссер Сергей Говорухин находится в очень тяжелом состоянии
21 октября 2011, 21:06 [ «Аргументы Недели» ]
В Гильдии кинорежиссеров Союза кинематографистов России в пятницу сообщили, что кинорежиссер Сергей Говорухин жив, но он находится в очень тяжелом состоянии.
"Несколько дней назад у Сергея случился инсульт, и все эти дни он был в коме", - цитирует представителя Гильдии кинорежиссеров Союза кинематографистов РФ Интерфакс.
В Гильдии режиссеров РФ опровергли информацию о смерти кинорежиссера, представитель гильдии сообщил: "Он находится в очень тяжелом состоянии, но жив".