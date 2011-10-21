Кинорежиссер Сергей Говорухин находится в очень тяжелом состоянии

В Гильдии кинорежиссеров Союза кинематографистов России в пятницу сообщили, что кинорежиссер Сергей Говорухин жив, но он находится в очень тяжелом состоянии.



"Несколько дней назад у Сергея случился инсульт, и все эти дни он был в коме", - цитирует представителя Гильдии кинорежиссеров Союза кинематографистов РФ Интерфакс.

В Гильдии режиссеров РФ опровергли информацию о смерти кинорежиссера, представитель гильдии сообщил: "Он находится в очень тяжелом состоянии, но жив".



