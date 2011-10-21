Генеральный директор АСИ Андрей Никитин сообщил, что агентство стратегических инициатив займется созданием Клуба лидеров, который объединит наиболее перспективных представителей среднего бизнеса.



В пятницу на заседании наблюдательного совета агентства, на котором председательствовал глава правительства Владимир Путин, Андрей Никитин рассказал: "За каждым поступившим (на рассмотрение в АСИ) проектом мы видим предпринимателей с активной жизненной позицией, с интересными социально-значимыми проектами".



По его словам, предложения по формированию Клуба агентство планирует представить Владимиру Путину до 1 ноября 2011 года.



Напомним, о создании Агентства стратегических инициатив выступил Владимир Путин на волгоградском форуме "Единой России" в мае этого года. Предполагалось, что агентство стратегических инициатив будет создано для продвижения важных бизнес-проектов и преодоления чиновничьих барьеров, передают Вести.ру.







