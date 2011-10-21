Вдова Муамара Каддафи просит ООН расследовать гибель мужа и сына

Вдова свергнутого и убитого накануне президента Ливии Муамара Каддафи - Сафия Фаркаш - обратилась к ООН с просьбой расследовать причины смерти ее мужа и сына Муатасема, передают сирийские СМИ.

В сообщении телеканала Arrai TV говорится, что Сафия Фаркаш гордится своим мужем и погибшими сыновьями и называет их мучениками, которые на протяжении шести месяцев "достойно противостояли сорока странам и их агентам".

В середине августа супруга бывшего ливийского лидера вместе с сыновьями Ганнибалом и Мухаммедом, а также с дочерью Аишей и ее детьми перебралась в Алжир.

Свое решение принять у себя членов семьи Каддафи алжирские власти мотивировали "исключительно гуманитарными соображениями". Через два дня после перехода границы с Алжиром Аиша родила там девочку.