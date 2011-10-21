В столице открывается 1-й Московский международный фестиваль "Круг света", который продлится до 23 октября. Первую световую инсталляцию показывают в пятницу в 20:00 на главной площади страны.

Мультимедийное шоу будет проецироваться на фасады зданий на Красной площади, а также на фасад гостиницы "Москва".

Одновременно состоится световая программа в Парке имени Горького - проекции будут отображаться на главном входе и центральном фонтане.

Всего за три дня продемонстрируют около 360 световых инсталляций. В фестивале примут участие ведущие специалисты в области световых шоу - в том числе Джерри Аппельт, который работал на открытии Олимпийских игр в Сиднее.