Президент РФ высказался за достойную заработную плату для сотрудников полиции

Президент Дмитрий Медведев высказался за достойную заработную плату для сотрудников полиции, об этом он заявил в ходе видеоконференции с региональными избирательными штабами "Единой России".



В ходе видеоконференции российский президент подтвердил, что государство не изменит свою позицию по вопросу повышения заработной платы полицейским, а "те, кто выступают против соответствующих трат в бюджете, должен честно признаться в этом своим избирателям. Эти люди против повышения заработной платы (полицейским) и против того, чтобы наши правоохранительные органы получали достойную зарплату. Нам с такими людьми не по пути. Мы будем голосовать за такие траты".



Дмитрий Медведев напомнил известную поговорку о том, что тот, кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую, и перефразировал ее: "Тот, кто не хочет кормить свою полицию, столкнется с насилием на улицах и будет вынужден сам обороняться от того, что происходит", передает Интерфакс. Президент подчеркнул, что на этих людях, на гражданах страны, которые носят сегодня полицейскую форму, лежит основная ответственность за поддержание правопорядка, за обеспечение безопасности. И "не следует забывать, что сотрудники полиции погибают, защищая обычных людей на улицах и в Москве, и на Кавказе, и в других точках нашей страны. Реформирование структуры МВД будет продолжено", - констатировал Дмитрий Медведев.