Собянин вручил ключи от квартир в новостройках детям-сиротам (видео)

Сергей Собянин встретился в пятницу с детьми-сиротами, выпускниками интернатных учреждений Москвы. В синем зале мэрии на Тверской градоначальник вручил им ключи и сертификаты на отдельные квартиры в домах-новостройках.

По закону, в целях защиты прав детей, эти жилые помещения предоставляются детям-сиротам по договору безвозмездного пользования на пять лет. В дальнейшем договор либо продлевается, либо квартира передается по договору социального найма, сообщает пресс-служба московского правительства.

"Те, кто остался без родителей по разным причинам, конечно, должны быть особой заботой общества и города", - сказал мэр, обращаясь к воспитанникам интернатов и детских домов.

"Для нас очень важно, чтобы в Москве было как можно меньше подростков, детей, оказавшихся без семьи, без родителей", - подчеркнул градоначальник.

Он отметил, что только за последние три года в столице было закрыто 14 учреждений-интернатов.