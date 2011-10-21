ЦБ РФ: банки кредитами насытились, россияне только распробовали

Рост кредитования российским банками населения в 2011 году в реальном выражении превысит 15-16% и, как отмечал первый заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Улюкаев, "нет смысла стараться иметь больше".

Тем временем, официальная статистика, публикуемая в пятницу Банком России, свидетельствует о том, что "кредитная гонка", в которой участвует население, в самом разгаре.

По данным Банка России, за восемь месяцев текущего года объем кредитов, выданных населению, вырос на 19,8%, и составил на начало сентября 4 трлн 877,2 млрд руб. Причем большинство из россиян, имеющих опыт кредитования в банке, намерены в будущем снова воспользоваться кредитами.

Снова воспользоваться банковским кредитом готовы 72% респондентов, отказаться от пользования кредитами намерены 12%, свидетельствуют результаты всероссийского опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), проведенного в октябре.

Между тем, уже 8 из 20 крупнейших розничных банков подняли планку кредитных ставок, или собираются это сделать.

Вилка повышения ставок достаточно широка — от 0,5 до 3,1 процентного пункта. В целом по банковской системе процентная ставка по кредитам в 2011 году без обеспечения в рублях колеблется в районе от 17,1 до 19,9% годовых.

Для кредитов с обеспечением она немного ниже — от 15,3 до 17,9% годовых. На минимальную ставку в этом году смогут рассчитывать только те, чья кредитная история продолжает оставаться безупречной.

Несмотря, на то, что на рынке кредитования сейчас не очень выгодные проценты для потребителя, есть банки, которые делают все для своих клиентов, например - банк Рост сейчас предлагает немного выгоднее проценты, чем на рынке. Для ознакомления с процентами по кредитам следует зайти на официальный сайт в интернете.