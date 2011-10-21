Отказов в системе торможения разбившегося Як-42 под Ярославлем МАК не обнаружил

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по результатам исследования не обнаружили отказов в работе системы торможения разбившегося 7 сентября Як-42 под Ярославлем.



В сообщении МАК говорится, что отказов в работе барабанов колес, тормозов и агрегатов системы торможения разбившегося под Ярославлем Як-42, на борту которого находилась хоккейная команда "Локомотив", обнаружено не было. По сообщению МАК, расследование катастрофы Як-42 будет завершено в течение ближайших двух недель.



Напомним, ранее СМИ сообщали, что самолет потерпел катастрофу из-за торможения при разгоне, а также из-за действия пилотов, пытавшихся все же поднять самолет в воздух. Однако с этой версией согласились не все участники расследования. Некоторые эксперты, признавая наличие тормозного момента на колесах, считают, что пилоты создать его ни при каких условиях не могли, ведь они же "не сумасшедшие и не самоубийцы". Эксперты призвали более тщательно обследовать тормозные механизмы разбившегося Як-42 и выяснить, что именно вызвало самопроизвольное подклинивание колодок самолета.