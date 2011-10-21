Госдума приняла два закона о денежном довольствии военнослужащих

Госдума в пятницу приняла в третьем чтении два закона о денежном довольствии военнослужащих. Согласно принятым законам, с 2012 года оклады военнослужащих увеличатся в 2,5 - 3 раза.



Для таких силовых структур, как: МЧС, ФСБ, ФСО, СВР, военной прокуратуры и военных следователей СК, повышение окладов произойдет с 2013 года.



Повышение денежного довольствия военнослужащих будет значительным и выйдет на уровень выше средней зарплаты по стране, передают РИА Новости. К примеру, денежное довольствие лейтенанта Вооруженных сил на текущий момент составляет примерно 19 тысяч рублей, а после увеличения оно будет составлять 50 тысяч рублей. Кроме того, существенно увеличатся ежемесячные надбавки за классную квалификацию - с 10% до 30%. Будут установлены размеры надбавок за особые условия военной службы и выполнение задач, связанных с риском для жизни и здоровья. Будут увеличены и премии за добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей - до трех окладов.



Законом, принятым в пятницу Госдумой, также предусмотрена ежегодная индексация окладов военнослужащих и пенсий военных пенсионеров, которые 1 января 2012 года будут увеличены в среднем в 1,6 раза.



Подробнее об увеличении и начислении военных пенсий рассказал глава комитета ГД по обороне Виктор Заварзин, он сказал, что "система начисления военных пенсий останется неизменной - 50% за 20 лет выслуги плюс 3% за каждый дополнительный год выслуги, но не более 85%".



По его словам, существенный рост пенсий произойдет за счет увеличения окладов, который произойдет с января 2012 года, с этого времени военные пенсии в среднем увеличатся на 60%, а средний ее размер составит около 17 тысяч рублей.



Также депутат отметил, что "начиная с 1 января 2013 года ежегодно военные пенсии будут подрастать еще на 4% (это в среднем). При этом ежегодные индексации на уровень инфляции сохраняются. Подчеркну, что повышение пенсий коснется военных пенсионеров всех силовых структур одновременно - с 1 января 2012 года".

Виктор Заварзин добавил, что с 2012 года вводятся ежемесячные выплаты военнослужащим, получившим ранения, и членам семей погибших военнослужащих, увеличивается сумма единовременного пособия - возмещение вреда жизни и здоровью военнослужащих, до 3-х млн рублей.