В рейтинге привлекательности мегаполисов Москва обогнала Мумбаи

Опубликован рейтинг привлекательности крупнейших городов мира за этот год. Мегаполисы в этом списке сравнивались по 69 различным показателям. Первое место в списке в очередной раз занял Нью-Йорк.

В первой пятёрке рейтинга привлекательности крупнейших городов мира (Global Power City Index) токийского Фонда городской стратегии Мори за 2011 год также - Лондон, Париж, Токио и Сингапур.

Москва, единственный российский город, который попал в список, заняла в нем 33 место, обогнав лишь египетский Каир и индийский Мумбаи.