Ярославцы против коррупции и произвола

Сегодня адвокаты генерального директора ярославского завода "Красный Маяк" Константина Сонина привезли в Москву обращение жителей города и области в поддержку их подзащитного. Документ, подготовленный в пяти экземплярах, они передали в Администрацию Президента, Московский городской суд, квалификационную коллегию судей города Москвы, Генеральную прокуратуру и Верховный Суд России. Под каждым из обращений стоит более 2 500 подписей ярославцев, их собирали правозащитники и активисты гражданских организаций.

"Аргументы недели" уже рассказывали о, мягко говоря, странном уголовном деле, возбужденном против Константина Сонина. Напомним, что генерального директора "Красного маяка" обвиняют в мошенническом присвоении крупного пакета акций предприятия.

В свою очередь адвокаты Константина Сонина утверждают, что и само уголовное дело, и начавшийся в 2010 году судебный процесс стали очередными этапами рейдерского захвата одного из ведущих машиностроительных предприятий Ярославской области.

Свою позицию, а значит, и невиновность Константина Сонина адвокаты готовы были доказать суду, что называется, во всей полноте, однако такой возможности Замоскворецкий районный суд города Москвы им не дал: ходатайства защиты отклонялись без каких-либо законных оснований, а времени на предоставление доказательств у адвокатов было гораздо меньше, чем у государственного обвинения.

В итоге 9 сентября Замоскворецкий суд вынес вполне ожидаемый обвинительный приговор - 5 лет условно и штраф в 500 000 рублей. Кроме того, был удовлетворен гражданский иск, по которому Сонин должен вернуть акции, якобы похищенные им у ЗАО "Вибропромтех", которое возглавляет гражданин Канады Сергей Басовец.

Эта история не оставила равнодушными многих жителей Ярославской области, которые хорошо знают и само предприятие, и его директора. По инициативе местных правозащитников в нескольких городах региона была организована кампания по сбору подписей в поддержку Константина Сонина. Правозащитники особо подчеркивают тот факт, что нарушения закона при рассмотрении его дела Замоскворецким судом очевидны даже для человека, не имеющего юридического образования.

Передаем слово документу:

"Судья Федин просто «пропустил» «неудобные» обстоятельства в уголовном деле, даже не утруждая себя в приговоре каким-либо их анализом и оценкой, зато выбрал выгодные для обвинения доказательства, игнорируя необходимость анализа причин, по которым суд отдавал предпочтение именно этим доказательствам, а не другим".

"Необходимо отметить, что в декабре 2005 года на Сонина К.В. было совершено покушение, в результате которого на глазах у детей на школьном дворе погиб его водитель Румянцев И.Е. Возбужденное по этому факту уголовного дело было фактически развалено ярославскими правоохранительными органами, а убийцы и теперь продолжают творить свои чёрные дела! Информация об этом этапе конфликта Сонина и Басовца была хорошо известна судье Федину, но также осталась без надлежащей оценки. Более того, в августе этого года судья Федин незаконно арестовал Сонина прямо в ярославской областной онкобольнице, на что указал Мосгорсуд, отменяя его произвол своим постановлением!"

В своем обращении ярославцы просят главу государства, генерального прокурора и представителей судебных органов обратить особое внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг "Красного Маяка", и отменить несправедливый приговор.

Отметим, что если бы Замоскворецкий суд приговорил Константина Сонина к реальному сроку заключения, эта история могла бы закончиться трагично: по информации адвокатов, его могли убить в тюремной камере, имитировав самоубийство.