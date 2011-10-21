В Москве на ярмарках выходного дня пройдут рейды по проверке цен. Об этом распорядился префект Центрального административного округа столицы Сергей Байдаков.



Рабочая группа для проверки цен на ярмарках выходного дня создана в связи с обращениями жителей столицы к префекту ЦАО Москвы с жалобами.



Первые рейды рабочей группы по проверке цен на ярмарках пройдет уже в эту субботу, 22 октября, об этом сообщили в пресс-службе префектуры.

Кроме того, в столице будут проверены все городские продуктовые рынки, на которых обнаружены многочисленные нарушения правил торговли, санитарных и ветеринарных норм, правил пожарной безопасности.



В частности, в "черном" списке оказались рынок на Волоколамском шоссе, Черемушкинский рынок и рынок на Симферопольском бульваре.



Мэр Москвы Сергей Собянин заявил по этому поводу, что такие проверки не должны быть разовыми, они будут проводиться в столице постоянно, рынки должны работать в Москве по правилам, а не так, как им хочется.