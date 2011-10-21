Основатель Microsoft снимает для 15-летней дочери особняк за $600 тысяч в месяц

Билл Гейтс, один из самых богатых людей мира, снял для своей 15-летней дочери Дженнифер на 6 месяцев особняк во флоридском местечке Веллингтон, недалеко от Палм-Бич для подготовки к соревнованиям по конному спорту.

Цена аренды - $600 тысяч в месяц.

В доме общей площадью 700 кв м - 8 спален, несколько гостиных и кабинетов. Имеются также винный погреб, амбар и самое главное - конюшни.

В Палм-Бич вскоре пройдет фестиваль любителей конного спорта, в котором дочь Билла Гейтса Дженифер намерена принять участие. Поэтому он арендовал этот особняк, сообщает The Daily Mail.

Если Дженнифер понравится в Веллингтоне, он может приобрести этот дом. В этом случае Гейтс заплатит $13 млн.