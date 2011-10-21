Медведев пообещал сохранить статус детсадов в случае их приватизации

Президент России Дмитрий Медведев пообещал сохранить статус детских садов в случае их приватизации. В этой связи он дал поручение правительству, и в частности Росимуществу.



В ходе видео-конференции в штаб-квартире "Единой России" в Банном переулке столицы Дмитрий Медведев сказал, что необходимо решать вопрос о сохранении статуса детских дошкольных учреждений в случае приватизации госпредприятий, на балансе которых они находятся.



"Я считаю, что нужно будет дать поручение правительству, в частности, Росимуществу и другим ведомствам, обратить внимание на необходимость сохранения профиля детских дошкольных учреждений, если происходит приватизация госпредприятий, или если эти детские учреждения передаются на баланс от одного ведомства к другому", - цитирует Медведева Интерфакс.