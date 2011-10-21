Белоруссия намерена повысить пенсионный возраст

Правительство Белоруссии считает необходимым повысить пенсионный возраст. Как заявил вице-премьер Анатолий Тозик, "нужно думать и о повышении пенсионного возраста, но так, чтобы человек сам бы был заинтересован в этом".



"Мы внимательно изучим опыт Украины", - сказал вице-премьер, выступая в парламенте. При этом, по его словам, "никаких резких движений не будет". "Мы будем вырабатывать и предлагать президенту формат, наиболее приемлемый и подъемный для общества, страны и граждан", - отметил Анатолий Тозик, передает ИТАР-ТАСС.