Большинство москвичей довольны работой Сергея Собянина на посту мэра города

Большинство москвичей довольны работой мэра города Сергея Собянина. Сильнее всего работу градоначальника одобряют пожилые москвичи (75%), респонденты со средним уровнем дохода (78%) и сторонники "Единой России" (83%).



Такие данные содержит опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Негативно о деятельности мэра отзываются 15% опрошенных - это, как правило, молодежь (21%), высокообразованные респонденты (19%), приверженцы ЛДПР и партии "Яблоко" (по 22%). Опрос ВЦИОМ был проведен 15-26 сентября в Москве, в нем приняли участие 1200 человек.