В школе-интернате открыт филиал клуба «Слава»

В Керчи, в республиканской школе-интернате, открылся филиал спортивного клуба «Слава». Руководство клуба приложило максимум усилий, чтобы воспитанники интерната смогли заниматься самбо: полностью отремонтирован малый спортивный зал. Помещение оборудовали борцовским ковром, установили телевизор и музыкальную аппаратуру, пригласили тренера для работы с мальчишками.

"В школе-интернате сейчас живут и учатся двести ребят. Около семидесяти решили тренироваться в клубе «Слава». Это важное решение, которое сможет повлиять на будущее детей", - подчеркнул Вячеслав Тимошенко на встрече с будущими воспитанниками клуба.

Президент клуба «Слава» Вячеслав Тимошенко и председатель совета клуба Юрий Кухарский приехали в школу-интернат 19 октября. На встрече с ребятами руководители клуба «Слава» рассказали о том, что планируется сделать для будущих спортсменов. Это и новая спортивная форма, и организация поездок на чемпионаты, и обустройство в будущем комнаты отдыха для членов спортивного клуба.

Вячеслав Тимошенко рассказал ребятам о том, что спорт – это образ жизни, который не терпит лени.

" Все, кто сейчас принял решение заниматься в клубе, совершили важный поступок: вы приняли самостоятельное решение. Это важный и серьезный шаг. Но заниматься будут не все. Кто-то из вас бросит. И мне бы не хотелось, чтобы такое произошло. Потому что если заниматься один раз, или через неделю, то вы вообще ни к чему не придете. Это ничто. Заниматься надо каждый день".

Директор республиканского учебного заведения «Керченская специализированная школа-интернат с углубленным изучением отдельных предметов» Виктор Григорьевич Филиппович обсудил с Вячеславом Тимошенко и Юрием Кухарским дальнейшие планы. Их много: например, тренажерный зал, который помог бы юным спортсменам в их тренировках.